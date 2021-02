Il post – partita di Lecce – Ascoli (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel post – partita di Lecce – Ascoli gli allenatori delle squadre hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Mister Corini e mister Sottil hanno analizzato le prestazioni delle proprie squadre. I giallorossi hanno perso contro i bianconeri per 1-2, sconfitta che toglie punti importanti ai pugliesi che volevano ancorarsi alla zona playoff. Lecce – Ascoli: sconfitta amara per i giallorossi Il post – partita, Corini: “Sconfitta? partita particolare” L’allenatore del Lecce Eugenio Corini ha commentato così la sconfitta bruciante contro l’Ascoli: “Una partita particolare, nel senso che l’abbiamo portata dove volevamo, abbiamo subito il pareggio mentre eravamo in controllo. Lì ci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Neldigli allenatori delle squadre hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Mister Corini e mister Sottil hanno analizzato le prestazioni delle proprie squadre. I giallorossi hanno perso contro i bianconeri per 1-2, sconfitta che toglie punti importanti ai pugliesi che volevano ancorarsi alla zona playoff.: sconfitta amara per i giallorossi Il, Corini: “Sconfitta?particolare” L’allenatore delEugenio Corini ha commentato così la sconfitta bruciante contro l’: “Unaparticolare, nel senso che l’abbiamo portata dove volevamo, abbiamo subito il pareggio mentre eravamo in controllo. Lì ci ...

