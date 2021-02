Draghi orizzonte 2023. Il premier incaricato non contempla un governo a tempo (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Nero sì, soccorso no, anzi no sei vestita anche di bianco, diciamo che i colori bianconeri non sono proprio i miei”. Matteo Renzi intercetta Renata Polverini lungo il corridoio di Montecitorio che costeggia la biblioteca del presidente. Sono passati pochi minuti dal colloquio con Mario Draghi. Il leader di Italia Viva scherza su una frase che venti giorni fa aveva un altro sapore (“Conte è arrivato ad avere persino il soccorso nero della Polverini” ndr). L’ex deputata di Forza Italia sta al gioco e saluta. Renzi è raggiante. Si congeda da un gruppetto di giornalisti così: “Ci vediamo nel 2023”. Eccolo il dato della seconda giornata delle consultazioni. Riferito dal premier incaricato a tutte le delegazioni: il governo nasce per essere un esecutivo di legislatura, non a tempo. È ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Nero sì, soccorso no, anzi no sei vestita anche di bianco, diciamo che i colori bianconeri non sono proprio i miei”. Matteo Renzi intercetta Renata Polverini lungo il corridoio di Montecitorio che costeggia la biblioteca del presidente. Sono passati pochi minuti dal colloquio con Mario. Il leader di Italia Viva scherza su una frase che venti giorni fa aveva un altro sapore (“Conte è arrivato ad avere persino il soccorso nero della Polverini” ndr). L’ex deputata di Forza Italia sta al gioco e saluta. Renzi è raggiante. Si congeda da un gruppetto di giornalisti così: “Ci vediamo nel”. Eccolo il dato della seconda giornata delle consultazioni. Riferito dala tutte le delegazioni: ilnasce per essere un esecutivo di legislatura, non a. È ...

