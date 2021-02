Dopo il GF Vip, Dayane Mello andrà a vivere da Tommaso Zorzi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per non restare sola col suo dolore, la modella andrà a vivere da Tommaso Zorzi per una settimana All’interno della casa più spiata d’Italia stanno nascendo dei bei rapporti d’amicizia. Tommaso Zorzi, che ha un cuore grande, ha proposto a Dayane Mello di andare a vivere da lui, chiuso il Grande Fratello Vip, che finirà il prossimo primo marzo. Questa decisione arriva Dopo che la modella ha deciso di non lasciare il gioco, nonostante la morte del fratello Lucas, deceduto a causa di un incidente, perché sarebbe rimasta da sola col suo dolore. Dopo la notizia della morte di Lucas, i coinquilini – come in una grande famiglia – si sono stretti in un abbraccio di affetto nei confronti della modella ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per non restare sola col suo dolore, la modelladaper una settimana All’interno della casa più spiata d’Italia stanno nascendo dei bei rapporti d’amicizia., che ha un cuore grande, ha proposto adi andare ada lui, chiuso il Grande Fratello Vip, che finirà il prossimo primo marzo. Questa decisione arrivache la modella ha deciso di non lasciare il gioco, nonostante la morte del fratello Lucas, deceduto a causa di un incidente, perché sarebbe rimasta da sola col suo dolore.la notizia della morte di Lucas, i coinquilini – come in una grande famiglia – si sono stretti in un abbraccio di affetto nei confronti della modella ...

half_blade : RT @margotebasta: I commenti alle foto dei vip mi fanno sempre ridere. Se sono belli “Eh, ma con i ritocchi siamo belli tutti” Se sono brut… - margotebasta : I commenti alle foto dei vip mi fanno sempre ridere. Se sono belli “Eh, ma con i ritocchi siamo belli tutti” Se son… - infoitcultura : Carlotta Dell’Isola dopo il GF Vip raggiunge Federico Fashion Style: cambio look per l’ex gieffina [FOTO] - infoitcultura : Carlotta dopo il GF Vip dura su Zenga: lo staff del ragazzo replica, lei “minacce di morte” – VIDEO - Cinquettio5 : RT @EleonoraDAmore: Criticare Dayane per essere rimasta al GF dopo la morte di Lucas non farà di voi persone migliori -