Covid, «Varianti in rapida espansione» e scattano le micro-zone rosse, le Regioni a rischio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non ci sono solo la provincia di Perugia e uno spicchio di Abruzzo, tra Chieti e Pescara: le zone rosse locali, decise per contrastare l?avanzata delle Varianti del coronavirus, toccano anche... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non ci sono solo la provincia di Perugia e uno spicchio di Abruzzo, tra Chieti e Pescara: lelocali, decise per contrastare l?avanzata delledel coronavirus, toccano anche...

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : La Lombardia chiede l'apertura dei ristoranti fino alle 22 #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Rezza: in Umbria variante brasiliana negli ospedali #Coronavirus - mmichelaf : @NandoPiscopo1 Perché stavo recuperando un po’ la fine della discussione di stamattina e ad un tratto mi è apparsa… - infoitinterno : Alto Adige 'blindato': le nuove regole. Kompatscher: 'Colpa delle varianti Covid. Lockdown inevitabile' -