Covid-19, Schael: "Ospedali pieni e contagi in crescita Lo Screening ancora di salvezza" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Chieti - "E' da irresponsabili provare a mettere in discussione la validità dello Screening per Covid-19 alla vigilia della campagna che coinvolgerà la città di Chieti, duramente colpita dai contagi, e altri Comuni della provincia. E' un tentativo di boicottaggio scellerato, che produce danno alla salute collettiva". Tuona il Direttore generale della Asl Thomas Schael contro chi mette in dubbio in queste ore la validità dei test rapidi. "In provincia di Chieti abbiamo costruito, grazie alla preziosa collaborazione dei Comuni, una organizzazione scrupolosa ed efficiente che mira a far emergere gli asintomatici, che rappresentano il vero pericolo - aggiunge -. Finora abbiamo identificato 140 positivi con i test di massa. Possiamo interrompere la catena di diffusione del virus solo isolando per tempo queste persone, che ...

