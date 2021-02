Coronavirus creato in laboratorio? Parlano gli esperti dell’OMS | “No caccia ai fantasmi”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La commissione dei dieci scienziati inviati a Wuhan per comprendere cosa abbia scatenato la pandemia fa chiarezza sulle ipotesi complottiste che si stanno diffondendo negli ultimi giorni: “Se iniziamo a seguire e dare laaiqua e là, non andremo mai da nessuna parte” L’ipotesi del virusinpuò essere solamente un “eccellente soggetto per un film o una serie TV”: a dichiararlo è Peter Ben Embarek, capo della squadra diinviati a Wuhan per indagare sull’origine della pandemia da Covid. “No allaai” In un’intervista all’Afp, Embarek ha voluto precisare la posizione dell’equipe dopo che sono circolate, in tutto il mondo, alcune dichiarazioni di uno dei componenti della ...