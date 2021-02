Contro i governi tecnici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Con questo mio breve intervento, provo a fissare, con sintesi estrema, le ragioni per cui occorre guardare sempre con preoccupazione ai, quali che siano poi, in concreto, i “” di volta in volta operanti. È chiaro che potranno esservimigliori di altri. Ma ciò non toglie, per le ragioni che subito esporrò, che il governo tecnico in quanto tale presenti un numero di aspetti negativi che non possono essere trascurati. Ne enuncio tre, che mi paiono della massima importanza. In primo luogo, il governo tecnico, per definizione, non risponde alla sovranità popolare. E, per ciò stesso, non è chiamato a tenerne conto. Si presume che sia dove sia per varie ragioni, che in ogni caso non rinviano alla sovranità popolare. Usualmente, il governo tecnico viene nominato in casi emergenziali, per salvare ...