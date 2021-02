Cyclingtimenews : Tim Wellens fa sua la terza tappa dell’Etoile de Bessèges. Nuovo leader della generale - Gazzetta_it : Besseges, terza tappa: Nibali e Bernal in fuga, poi si impone Wellens - Cyclingtimenews : ?? Doppio colpo di Tim Wellens alla Etoile de Besseges ???? Il portacolori della Lotto Soudal ha vinto la terza tapp… - LuchettaMattia : Primo giorno pazzo di gara nel 2021: la terza tappa delle Etoile de Bessèges. In fuga tra gli altri GVA, Wellens, G… - SpazioCiclismo : Prime fasi di corsa molto veloci, con anche Vincenzo Nibali che ha provato ad attaccare nella prima salita di giorn… -

Una tappa da 3.500 metri di dislivello, 156 km con partenza e arrivo a, è bastata ad accendere lo spettacolo all'Etoile des, breve corsa a tappe che quest'anno ha attirato fior di campioni. E in diversi di loro sono entrati in azione in una giornata che ha visto vincere - e andare in maglia di leader - Tim Wellens,...In seconda posizione si è piazzato Pierre Barbier, Giacomo Nizzolo è riuscito comunque a tagliare il traguardo inposizione dimostrato una buona condizione fisica, poi a seguire troviamo Rudy ...Spettacolo in Francia: ci provano anche lo Squalo e Bettiol, ma restano fuori dall’azione decisiva con il colombiano, Van Avermaet, Kwiatkowski... In evidenza il giovane Oldani ...Tappa e maglia per Tim Wellens nella terza frazione dell'Etoile de Bessèges. Il belga della Lotto-Soudal, al termine di una giornata a dir poco movimentata, si è imposto proprio nel traguardo posto ne ...