Battipaglia | controlli anti droga | due arresti e una denuncia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due spacciatori eto una terza persona, complice di uno di essi, per detenzione a fini di spaccio di stupefacente. L’attività scaturisce da miratioperati nella giornata di ieri dai Poliziotti del Commissariato di P.S. diin strada. Infatti, ieri pomeriggio, nei pressi dello svincolo autostradale, una pattuglia della Polizia ha fermato un’autovettura utilitaria, condotta da un giovane, che ha anche tentato di accelerare l’andatura per evitare il controllo, ma è stato fermato e identificato per P. G., ebolitano del 1996, pregiudicato, che è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish. Inoltre, gli stessi Agenti, da una perquisizione dell’autovettura, hanno trovato, ...