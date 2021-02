Ascolti Tv giovedì 4 febbraio 2021

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 5 febbraio 2021)TvPrima serata Come un gatto in tangenziale milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Dio Ci aiuti 6×11-12 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln The Equalizer 2 milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % La pupa e il secchione e viceversamilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Speciale tg3 milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Diritto e rovescio mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti King Arthur mila e % Piazzapulita mila e% Limitless mila e % Sky Uno Masterchef Italia 10 N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi saranno posizionati in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non ...