Anzio | racconto choc | «15enne aggredita brutalmente da tre ragazzi» | si cercano testimoni

(Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ unquello postato stamani sui social di. Ieri mattina, stando a quanto si apprende, una giovane sarebbe statae picchiatada tre, forse più grandi di lei. Adesso i familiari hanno lanciato un appello: «Se qualcuno ha visto qualcosa ci contatti».: aggressione ad una ragazza, laanzaPartiamo intanto dalla versione fornita dai familiari della vittima. «Ieri mattina su via di Villa Claudia adesattamente di fronte al forno è statacon calci una ragazza di 15 anni da trepiù grandi, uno la teneva uno le dava calci in pancia e l’altro si divertiva guardando e ridendo. Mi chiedevo una cosa….come ...

