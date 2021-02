Zingaretti a La7: “Sì a Conte leader del fronte progressista. Mi auguro che il M5s appoggi il governo Draghi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Conte si sta proponendo come il leader del fronte progressista? A me va bene. Il vero motivo dell’aggressione di Matteo Renzi, che ha fatto cadere il governo, era la sua paura che si saldasse un’alleanza competitiva (tra M5s, Pd e Leu, ndr) che lasciasse fuori Italia viva e che la facesse morire”. Sono le parole di Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, che risponde positivamente all’ipotesi che Giuseppe Conte possa guidare, in futuro, un’alleanza di centrosinistra. “Mi auguro che il M5s dica sì al governo Draghi“, ha aggiunto Zingaretti. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “si sta proponendo come ildel? A me va bene. Il vero motivo dell’aggressione di Matteo Renzi, che ha fatto cadere il, era la sua paura che si saldasse un’alleanza competitiva (tra M5s, Pd e Leu, ndr) che lasciasse fuori Italia viva e che la facesse morire”. Sono le parole di Nicola, segretario del Partito democratico, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, che risponde positivamente all’ipotesi che Giuseppepossa guidare, in futuro, un’alleanza di centrosinistra. “Miche il M5s dica sì al“, ha aggiunto. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

