Via libera alla riapertura degli impianti di sci dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Via libera allo sci dal 15 febbraio ma solo in zona gialla , impianti chiusi nelle regioni arancioni e rosse. E' quanto avrebbe deciso il Comitato tecnico scientifico , secondo quanto si apprende, al termine... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 febbraio 2021) Viaallo sci dal 15maingichiusi nelle regioni arancioni e rosse. E' quanto avrebbe deciso il Comitato tecnico scientifico , secondo quanto si apprende, al termine...

Migliora il clima politico intorno a Mario Draghi. Le consultazioni dell'ex presidente della BCE sembrano indirizzate verso un esito positivo: già incassati i via libera di PD e Berlusconi, arrivano anche le prime aperture da parte di Salvini e Di Maio. BTP e spread in miglioramento. Il rendimento del decennale segna 0,55% (chiusura precedente a 0,59%), lo ...

di Manuela Ballo Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al festival di Sanremo. Senza spettatori, come logico. Gli esperti, riferisce l'Ansa, hanno approvato il protocollo anti - Covid presentato dalla Rai. Come stanno cantando in coro ...

Secondo quanto si apprende, il Cts avrebbe dato via libera allo sci a partire dal 15 febbraio, allo scadere del dpcm, ma solo in zona gialla. La conferenza ...

Via libera allo sci per gli impianti da sci situati nelle Regioni o Province autonome in zona gialla dal 15 febbraio, lunedì di Carnevale. In provincia di Trento si partirà da mercoledì 17 febbraio, d ...

