Venezia 77 | Venice in Seoul le date della rassegna

Sette film italiani della 77. Mostra del Cinema di Venezia 2020 formano il programma della 9a edizione di Venice in Seoul. La rassegna avrà luogo da domani, mercoledì 3 a mercoledì 10 febbraio 2021 alla Cinemathèque Seoul Art Cinema, organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Seoul. Quali film partecipano al Festival? Alla 9a edizione di Venice in Seoul partecipano, dal Concorso di Venezia 77, Padrenostro di Claudio Noce, per il quale Pierfrancesco Favino ha ottenuto la Coppa Volpi, e Le sorelle Macaluso di Emma Dante. Saranno inoltre presentati sia il film di apertura della Mostra, Lacci di ...

