USA, richieste di sussidi di disoccupazione calano più del previsto (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – calano più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 30 gennaio, i “claims” sono risultati pari a 779.000 unità, in calo di 33mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 812.000 (rivisto al ribasso di 35 mila unità dopo i 847 mila della prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un calo delle richieste a 830 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 848.250 unità in contrazione di 1.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –più delle attese ledio allanegli USA. Nella settimana al 30 gennaio, i “claims” sono risultati pari a 779.000 unità, in calo di 33mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 812.000 (rivisto al ribasso di 35 mila unità dopo i 847 mila della prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un calo dellea 830 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 848.250 unità in contrazione di 1.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate ...

fulviocortesi : Usa: richieste iniziali sussidi disoccupazione scendono al minimo in due mesi - paolocardena : Richieste di disoccupazione USA migliori delle attese - moneypuntoit : ?? USA: richieste di sussidio in contrazione nell'ultima settimana ?? - ___________Luca : Nel caso Iran / USA per violazione del Trattato di amicizia 1955, Corte internazionale di giustizia respinge alcune… - Ralfmacher : #usa V% #richieste #mutui #settimanali #febbraio Mensile: +18.7% m/m da +5.4% m/m di #gennaio Annuali: +55.8% a/a… -