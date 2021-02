‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 4/02/21 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra lo scempio del Grande Fratello Vip che da più di 24 ore spettacolarizza la tragica morte di un ragazzo di 27 anni e lo scempio di Uomini e Donne che tratta il revenge p0rn con la stessa leggerezza con cui tratterebbe una sfilata di Anahi, io davvero inizio ad aver paura ad accendere la tv. Io davvero sono TERRORIZZATA all’idea che non esista più alcun confine. Nessun confine di buonsenso, di rispetto, semplicemente di decenza. La puntata andata in onda oggi è stata registrata quando ancora non era andata in onda quella trasmessa ieri, quindi nessuno sapeva ancora della reazione (grazie al cielo dura e sostanzialmente unanime) del pubblico allo SCHIFO che sono stati capaci di trasmettere, Gianni Sperti anche oggi continuava a infierire e a cercare di sostenere la veridicità delle accuse di Giancarlo Cellucci e probabilmente solo quest’ultimo, che aveva già letto le ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra lo scempio del Grande Fratello Vip che da più di 24 ore spettacolarizza la tragica morte di un ragazzo di 27 anni e lo scempio di Uomini e Donne che tratta il revenge p0rn con la stessa leggerezza con cui tratterebbe una sfilata di Anahi, io davvero inizio ad aver paura ad accendere la tv. Io davvero sono TERRORIZZATA all’idea che non esista più alcun confine. Nessun confine di buonsenso, di rispetto, semplicemente di decenza. Laandata in onda oggi è stata registrata quando ancora non era andata in onda quella trasmessa ieri, quindi nessuno sapeva ancora della reazione (grazie al cielo dura e sostanzialmente unanime) del pubblico allo SCHIFO che sono stati capaci di trasmettere, Gianni Sperti anche oggi continuava a infierire e a cercare di sostenere la veridicità delle accuse di Giancarlo Cellucci e probabilmente solo quest’ultimo, che aveva già letto le ...

