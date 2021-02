Ultime Notizie Roma del 04-02-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana o Ferrigno proteggono le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi una doppia apertura arriva da Berlusconi e Di Maio il presidente di far chiudere adesso il centro-destra che la scelta di Mattarella per l’ex presidente della BCE va nella direzione è stata indicata da settimane quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa a tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del paese La politica spiega Berlusconi deve assumersi la responsabilità delle il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ti rivolgi al Movimento 5 Stelle chiedendo di ascoltare il presidente incaricato prima di decidere mostrando rispetto istituzionale dovuto e di essere maturi agli occhi del paese malgrado legittime preoccupazioni unità via uno studio per ...