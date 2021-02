The Undoing, Hugh Grant: "È un sollievo non dover fingere di essere un bravo ragazzo" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Hugh Grant ha commentato la candidatura come miglior attore per il ruolo in The Undoing rivelando che è un sollievo non dover fingere di essere un bravo ragazzo. Tra le rivelazioni televisive dell'anno, The Undoing ha fatto a lungo discutere gli spettatori ed è ora forte di quattro candidature ai Golden Globe 2021. Una di queste spetta a Hugh Grant, protagonista maschile della storia a fianco di Nicole Kidman. Il divo inglese ha commentato con ironia il successo nel ruolo ammettendo che per lui è stato un sollievo non dover fingere di essere un bravo ragazzo. Questa, per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha commentato la candidatura come miglior attore per il ruolo in Therivelando che è unnondiun. Tra le rivelazioni televisive dell'anno, Theha fatto a lungo discutere gli spettatori ed è ora forte di quattro candidature ai Golden Globe 2021. Una di queste spetta a, protagonista maschile della storia a fianco di Nicole Kidman. Il divo inglese ha commentato con ironia il successo nel ruolo ammettendo che per lui è stato unnondiun. Questa, per ...

itsme_Alai_ : Ho iniziato The undoing, spero che non sia stato il personaggio di Hugh Grant ma che ci sia un qualche colpo di sce… - libertfly : Anche voi avete finito The Undoing tutto d’un fiato? Ecco perché (secondo la psicologia) - cercavo_te : comunque the undoing mamma mia quella serie tv è pazzesca - Francescovic17 : Finito di vedere The Undoing... Bah....le premesse erano ottime,poi però il finale troppo banale.... - Figadcompensato : Alla fine ho guardato “The undoing” e per tutta la serie non ho fatto che pensare:”ma quanto cazzo è bella ed elegante Nicole Kidman?!?” -