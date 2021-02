“Striscia” ridicolizza il Pd e la sinistra | «Ecco che dicevano quando parlavano di Draghi» video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Marioha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo. Ela Notizia ha subito pubblicato unche raccoglie alcune delle frasi celebri sull’ex presidente della Bce. Il suo nome è comparso nei retroscena della stampa come possibile alternativa a Giuseppe Conte. Da mesi la figura di Mariorimbalzava nel totopremier ogni volta che il clima tra le forze di maggioranza si scaldava e andava in tilt. Oraè già all’opera. Ma per alcuni esponenti dellaera una strada impercorribile.e l’incarico aIl tweet parte con la scritta: «Non è andata proprio così!». Ilintitolato “Le ultime parole famose”, inizia con Myrta Merlino che rivolge una domanda durante una puntata de L’aria ...