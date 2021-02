Sci alpino, invertito il programma a Garmisch! Domani la discesa, sabato il super-G! (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo la prova cronometrata odierna è stato cambiato il programma previsto a Garmisch, in Germania, per la Coppa del Mondo di sci alpino. Viene riformulato il fine settimana di gare, dato che la discesa verrà disputata Domani, venerdì 5 febbraio, mentre il super-G si terrà sabato 6 febbraio. Per preservare al meglio le condizioni della pista, la giuria, insieme al comitato organizzatore locale, ha deciso di invertire il super-G e la discesa in programma per Coppa del Mondo di sci alpino maschile di Garmisch-Partenkirchen (Germania). Entrambe le gare sono previste alle ore 11.30 italiane. Il nuovo programma di Garmisch-Partenkirchen è il seguente: venerdì 5 febbraio, discesa alle ore ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo la prova cronometrata odierna è stato cambiato ilprevisto a Garmisch, in Germania, per la Coppa del Mondo di sci. Viene riformulato il fine settimana di gare, dato che laverrà disputata, venerdì 5 febbraio, mentre il-G si terrà6 febbraio. Per preservare al meglio le condizioni della pista, la giuria, insieme al comitato organizzatore locale, ha deciso di invertire il-G e lainper Coppa del Mondo di scimaschile di Garmisch-Partenkirchen (Germania). Entrambe le gare sono previste alle ore 11.30 italiane. Il nuovodi Garmisch-Partenkirchen è il seguente: venerdì 5 febbraio,alle ore ...

_Carabinieri_ : L'Arma dei #Carabinieri in campo per @Cortina2021, in vista della Cerimonia di Apertura dei Campionati del Mondo di… - Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - MinazioBivacco : RT @_Carabinieri_: L'Arma dei #Carabinieri in campo per @Cortina2021, in vista della Cerimonia di Apertura dei Campionati del Mondo di sci… - RSIsport : ?? Modificato il programma delle gare maschili di Garmisch-Partenkirchen. Venerdì avrà luogo la discesa al posto del… -