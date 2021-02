Rober_RSV4 : RT @gponedotcom: Rabat: “Con la Ducati V4 mi sono divertito e ho scoperto il limite”: Per Tito 70 giri con la Rossa quest'oggi sulla pista… - alexgtweet : RT @gponedotcom: Rabat: “Con la Ducati V4 mi sono divertito e ho scoperto il limite”: Per Tito 70 giri con la Rossa quest'oggi sulla pista… - gponedotcom : Rabat: “Con la Ducati V4 mi sono divertito e ho scoperto il limite”: Per Tito 70 giri con la Rossa quest'oggi sulla… - motosprint : #SBK, contatto positivo tra #Rabat e la #Panigale: “Possiamo essere competitivi” -

Ultime Notizie dalla rete : SBK contatto

GPone

... con cui il pilota spagnolo affronterà la stagione 2021 del Mondiale. Un cambio netto per Tito ... cercando di trarre il meglio possibile dalla prima presa dicon la sua nuova Ducati . 'La ...... non ultimo il successo di Michael Ruben Rinaldi in, non a caso pilota su cui quest'anno Ducati ... Com'è cambiato il paddock rispetto ai tuoi tempi? 'Molto, oggi c'è menoumano. È tutto ...Buon inizio per il neo acquisto del Team Barni, che a Misano è riuscito a inanellare i primi giri con la sua nuova Ducati: "Mi sono divertito, nonostante il meteo" ...SBK: VIDEO - La nebbia si è alzata e finalmente il pilota spagnolo ha potuto sfruttare l’occasione per scendere in pista con la Rossa del team Barni ...