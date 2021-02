Sanremo 2021: chi sono i Coma_Cose? (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Coma Cose è il nome della mia famiglia/ continuo a correre con chi fa miglia/ So da dove vengo non so dove vado/ mio nonno è tropicale quindi ho un avo cado". Con queste parole si presentano i Coma Cose, duo milanese formato da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e da California (al secolo Francesca Mesiano), nella canzone Granata, che apre il loro album di debutto Hype Aura del 2019. I Coma Cose sono una delle realtà musicali più interessanti della cosiddetta "new wave" italiana, grazie a uno stile musicale del tutto personale, nel quale si alternano con naturalezza cantautorato, rap, electropop e post punk. C'è molta curiosità per la partecipazione del duo alla prossima edizione di Sanremo tra i 26 Big, dove presenteranno il brano Fiamme negli Occhi, scritto a quattro mani da Fausto Lama e California. "Fiamme negli occhi è una fotografia ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Coma Cose è il nome della mia famiglia/ continuo a correre con chi fa miglia/ So da dove vengo non so dove vado/ mio nonno è tropicale quindi ho un avo cado". Con queste parole si presentano i Coma Cose, duo milanese formato da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e da California (al secolo Francesca Mesiano), nella canzone Granata, che apre il loro album di debutto Hype Aura del 2019. I Coma Coseuna delle realtà musicali più interessanti della cosiddetta "new wave" italiana, grazie a uno stile musicale del tutto personale, nel quale si alternano con naturalezza cantautorato, rap, electropop e post punk. C'è molta curiosità per la partecipazione del duo alla prossima edizione ditra i 26 Big, dove presenteranno il brano Fiamme negli Occhi, scritto a quattro mani da Fausto Lama e California. "Fiamme negli occhi è una fotografia ...

