Sampdoria, Tonelli scalpita: Ranieri ragiona sulle diffide (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lorenzo Tonelli è tornato a disposizione già dal match contro la Juventus: Ranieri ragiona in vista del Benevento, facendo il punto sulle diffide È il momento di fare qualche calcolo. Claudio Ranieri ha a disposizione tutta la rosa della Sampdoria, eccetto Manolo Gabbiadini e la scelta è tanta. In difesa sono tornati a disposizione sia Lorenzo Tonelli che Alex Ferrari, portando a quattro le scelte per i centrali da schierare a Benevento. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 La scelta cadrà, come sempre, sulla coppia più affidabile. Ma Ranieri terrà conto anche delle diffide. Nel reparto è proprio Tonelli, che scalpita per un posto da titolare, ad ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lorenzoè tornato a disposizione già dal match contro la Juventus:in vista del Benevento, facendo il puntoÈ il momento di fare qualche calcolo. Claudioha a disposizione tutta la rosa della, eccetto Manolo Gabbiadini e la scelta è tanta. In difesa sono tornati a disposizione sia Lorenzoche Alex Ferrari, portando a quattro le scelte per i centrali da schierare a Benevento. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 La scelta cadrà, come sempre, sulla coppia più affidabile. Materrà conto anche delle. Nel reparto è proprio, cheper un posto da titolare, ad ...

zazoomblog : Sampdoria-Juventus: i convocati di Claudio Ranieri ci sono Tonelli e Ferrari - #Sampdoria-Juventus: #convocati - AndreaBoeris : RT @sampdoria: ?? @SerieA: i blucerchiati per #SampJuve ?? Per il report completo ?? - TuttoFanta : ? #SAMPDORIA: tra i convocati di mister Ranieri tornano #Ferrari e #Tonelli. Ancora out #Gabbiadini. ??… - calciodangolo_ : ??#SampJuve, i convocati di #Ranieri: ci sono #Ferrari e #Tonelli, out #Gabbiadini? - Angolo_Juventus : ??#SampJuve, i convocati di #Ranieri: ci sono #Ferrari e #Tonelli, out #Gabbiadini? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Tonelli Sampdoria, Tonelli scalpita: Ranieri ragiona sulle diffide

Lorenzo Tonelli è tornato a disposizione già dal match contro la Juventus: Ranieri ragiona in vista del Benevento, facendo il punto sulle diffide

Sampdoria, dolci problemi di abbondanza per Ranieri: l'ora dei ballottaggi

... tutta la rosa della Sampdoria è a disposizione dell'allenatore e anche in buono stato di forma. Così si profila il periodo degli inevitabili ballottaggi : Ferrari e Tonelli insidiano la coppia ...

Sampdoria, Tonelli scalpita: Ranieri ragiona sulle diffide Sampdoria News 24 Sampdoria, Tonelli scalpita: Ranieri ragiona sulle diffide

Lorenzo Tonelli è tornato a disposizione già dal match contro la Juventus: Ranieri ragiona in vista del Benevento, facendo il punto sulle diffide ...

Sampdoria, dolci problemi di abbondanza per Ranieri: l'ora dei ballottaggi

GENOVA - Finalmente, in vista della trasferta di domenica alle 12,30 a Benevento, per Claudio Ranieri si profilano dolci problemi di abbondanza, considerato che, a parte il lungodegente Manolo Gabbiad ...

Lorenzoè tornato a disposizione già dal match contro la Juventus: Ranieri ragiona in vista del Benevento, facendo il punto sulle diffide... tutta la rosa dellaè a disposizione dell'allenatore e anche in buono stato di forma. Così si profila il periodo degli inevitabili ballottaggi : Ferrari einsidiano la coppia ...Lorenzo Tonelli è tornato a disposizione già dal match contro la Juventus: Ranieri ragiona in vista del Benevento, facendo il punto sulle diffide ...GENOVA - Finalmente, in vista della trasferta di domenica alle 12,30 a Benevento, per Claudio Ranieri si profilano dolci problemi di abbondanza, considerato che, a parte il lungodegente Manolo Gabbiad ...