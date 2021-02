Recovery | Arzà Assogasliquidi | ‘Serve linea specifica progettuale Gnl’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Abbiamo un’opportunità che non possiamo farci sfuggire. Attualmente il piano diapprovato dal Consiglio dei Ministri prevede per il Gnl solo interventi mirati per l’utilizzo e sostegno all’acquisto di autobus e traghetti. Se vogliamo imboccare un percorso di crescita e non vanificare gli investimenti privati in questo ambito ma anzi intercettarne di nuovi, è necessario che il Piano venga implementato in maniera consistente attraverso unasul Gnl: prima di tutto sostenendo gli investimenti sulle infrastrutture di approvvigionamento per garantire la crescita omogenea della distribuzione del prodotto”. Così Andrea, presidente di/Federchimica. “L’Italia- aggiunge commentando i dati dell’Osservatorio di Ref-E riferiti all’anno 2020 ...