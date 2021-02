Ragazza americana uccisa dal vicino di casa in seguito a una lite per i bisogni del cane (Di giovedì 4 febbraio 2021) Isabella Thallas (21 anni) è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal vicino di casa. Il motivo? I bisogni del cane. Una tragedia sconcertante è avvenuta a Denver, in Colorado. Isabella Thallas, una Ragazza di 21 anni, stava passeggiando in compagnia del fidanzato, Darian Simon, e del loro cane. Improvvisamente sono stati fermati L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 4 febbraio 2021) Isabella Thallas (21 anni) è stataa colpi di arma da fuoco daldi. Il motivo? Idel. Una tragedia sconcertante è avvenuta a Denver, in Colorado. Isabella Thallas, unadi 21 anni, stava passeggiando in compagnia del fidanzato, Darian Simon, e del loro. Improvvisamente sono stati fermati L'articolo NewNotizie.it.

