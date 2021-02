Paura sulla Statale: l'auto si scontra con un camion e si ribalta in mezzo alla strada (Di giovedì 4 febbraio 2021) ANCONA - Paura sulla Statale 16 : l'auto si scontra con un camion e si ribalta in mezzo alla strada. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 23 per un incidente stradale sulla ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 febbraio 2021) ANCONA -16 : l'sicon une siin. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 23 per un incidentele...

Occe64 : RT @AnnDanceLover: #IlRiffDiMarcoMengoni #Cortellesi Come vi siete divertiti voi due! Mi ha fatto ridere il riferimento a'Sturm und Drang'… - akalice_yu : Ok, forse scherzo sulla privazione del sonno, ma adesso vado a vedere dei video ASMR perché quell'incubo mi ha mess… - ddariozzo : mi sono appena svegliato da un sogno in cui ero in vacanza sulla west coast italiana e c’erano milioni di persone i… - Lory40402705 : @rosmello_lover Noi per es stiamo cercando di far arrivare un secondo messaggio ad andrea e rosa(aereo che oggi son… - Lu16039Luludim : RT @No_Islam_: @Lu16039Luludim I risultati qualcuno li ha vissuti sulla propria pelle per anni. A me leggere gente che è favorevole a Dragh… -