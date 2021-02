MotoGP, addio Brno: dalle stelle alla storia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il leggendario Automotodrom Brno, sede dello storico GP della Repubblica Ceca, dice addio al Motomondiale (per ora). “Impossibile organizzare un evento di importanza mondiale senza un adeguato sostegno economico”, spiega la direttrice dell’autodromo. La MotoGP perde un pezzo di storia mentre il leggendario circuito di Brno entra nel mito. Introdotto in calendario nel 1965, per quasi 50 anni, il tracciato ceco ha battezzato e cresciuto sul suo asfalto piloti, campioni e leggende delle due ruote. addio Brno, leggenda immortale della MotoGP Siamo in Repubblica Ceca a circa 14 Km a nord-ovest dall’antica, ma modernista città di Brno. La strada principale è bloccata dalle macchine in coda e all’estremità della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il leggendario Automotodrom, sede dello storico GP della Repubblica Ceca, diceal Motomondiale (per ora). “Impossibile organizzare un evento di importanza mondiale senza un adeguato sostegno economico”, spiega la direttrice dell’autodromo. Laperde un pezzo dimentre il leggendario circuito dientra nel mito. Introdotto in calendario nel 1965, per quasi 50 anni, il tracciato ceco ha battezzato e cresciuto sul suo asfalto piloti, campioni e leggende delle due ruote., leggenda immortale dellaSiamo in Repubblica Ceca a circa 14 Km a nord-ovest dall’antica, ma modernista città di. La strada principale è bloccatamacchine in coda e all’estremità della ...

