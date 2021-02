Morto Gianni Mastella, fu lo scopritore della fibrosi cistica in Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Ha condotto per 60 anni l’attività di ricerca sulla grave malattia genetica Se n’è andato lo scorso 3 febbraio il professor Gianni Mastella, numero uno della ricerca sulla fibrosi cistica in Italia. E’ stato per 60 anni il direttore scientifico e co-fondatore della Fondazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Ha condotto per 60 anni l’attività di ricerca sulla grave malattia genetica Se n’è andato lo scorso 3 febbraio il professor, numero unoricerca sullain. E’ stato per 60 anni il direttore scientifico e co-fondatoreFondazione L'articolo proviene da Inews.it.

