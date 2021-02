Morte di Davide Astori: processo rinviato al 2 aprile. Francesca Fioretti: «Fiducia nella giustizia» (Di giovedì 4 febbraio 2021) E' stato rinviato al 2 aprile, il processo con rito abbreviato per la Morte di Davide Astori, davanti al giudice Angelo Antonio Pizzuti. Imputato il professor Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo. Quella di oggi, 4 febbraio, è stata un'udienza basata sul confronto fra i periti, come confermato dall'avvocato Sigfrido Fenyes, difensore del professor Galanti Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) E' statoal 2, ilcon rito abbreviato per ladi, davanti al giudice Angelo Antonio Pizzuti. Imputato il professor Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo. Quella di oggi, 4 febbraio, è stata un'udienza basata sul confronto fra i periti, come confermato dall'avvocato Sigfrido Fenyes, difensore del professor Galanti

