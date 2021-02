Mario è il personaggio dei videogiochi più popolare di sempre secondo un sondaggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vi siete mai chiesti qual è il personaggio dei videogiochi più popolare di tutti i tempi? Ebbene, un sito si è fatto questa domanda e attraverso un sondaggio ha trovato la risposta. I criteri su cui si poggia questa analisi sono parecchi, come ad esempio vendite del franchising, ricerche mondiali medie nell'ultimo anno, numero di hashtag su Instagram e numero di menzioni su Reddit e ciò che ne è uscito fuori forse non sorprenderà i più. Ebbene, il personaggio più popolare di sempre risulta essere proprio Mario che ha raggiunto ben 451 punti. Si trova infatti al primo posto per le vendite in franchising con l'incredibile cifra di 653.000.000 di copie vendute in tutto il mondo. Il personaggio baffuto si è anche classificato al sesto ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vi siete mai chiesti qual è ildeipiùdi tutti i tempi? Ebbene, un sito si è fatto questa domanda e attraverso unha trovato la risposta. I criteri su cui si poggia questa analisi sono parecchi, come ad esempio vendite del franchising, ricerche mondiali medie nell'ultimo anno, numero di hashtag su Instagram e numero di menzioni su Reddit e ciò che ne è uscito fuori forse non sorprenderà i più. Ebbene, ilpiùdirisulta essere proprioche ha raggiunto ben 451 punti. Si trova infatti al primo posto per le vendite in franchising con l'incredibile cifra di 653.000.000 di copie vendute in tutto il mondo. Ilbaffuto si è anche classificato al sesto ...

diMartedi : #Tabacci su #Draghi: 'Lo conosco dal 1983, Obama quando c'era un problema diceva ai suoi 'Chiamate Mario'. E' un pe… - classcnbc : Sono 24 ore che sentite parlare ininterrottamente di Mario #Draghi. Ma queste dieci curiosità sul personaggio, fo… - Eurogamer_it : #Mario è il personaggio dei videogiochi più popolare di sempre secondo un sondaggio. - missypippi : RT @AzzurraBarbuto: Mussolini diceva che gli italiani amano spingere in alto, in alto, in alto, sempre più in alto un personaggio e aspetta… - mlpedo1 : RT @AzzurraBarbuto: Mussolini diceva che gli italiani amano spingere in alto, in alto, in alto, sempre più in alto un personaggio e aspetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario personaggio Draghi, Piller: "Finalmente qualcuno che mette a posto l'Italia"

Ma Super Mario fu duramente criticato dalla stampa tedesca, soprattutto dal tabloid Bild, che ... Quindi Matteo Renzi ha "fatto bene" ad aprire la crisi?"C'è sempre il personaggio ingombrante di Matteo ...

Mara Venier, dolore per l'amico scomparso: 'Sei nel mio cuore'

La Venier nel film interpretava Nancy Barker, fidanzata di Mario, figlio di Francesco, personaggio interpretato da Mario Merola e contadino di umili origini. La zia Mara , dunque, deve molto a ...

Super Mario, chi è l'idraulico frenetico che risolve i problemi - Lifestyle Agenzia ANSA Mario è il personaggio dei videogiochi più popolare di sempre secondo un sondaggio

Vi siete mai chiesti qual è il personaggio dei videogiochi più popolare di tutti i tempi? Ebbene, un sito si è fatto questa domanda e attraverso un sondaggio ha trovato la risposta. I criteri su cui s ...

Il senso perduto della Democrazia

Abbiamo avuto un governo che ha stentato a campare, ed ora che si è dimesso, tra un bailamme di propositi, più di spropositi, la situazione non pare certo tranquilla.

Ma Superfu duramente criticato dalla stampa tedesca, soprattutto dal tabloid Bild, che ... Quindi Matteo Renzi ha "fatto bene" ad aprire la crisi?"C'è sempre ilingombrante di Matteo ...La Venier nel film interpretava Nancy Barker, fidanzata di, figlio di Francesco,interpretato daMerola e contadino di umili origini. La zia Mara , dunque, deve molto a ...Vi siete mai chiesti qual è il personaggio dei videogiochi più popolare di tutti i tempi? Ebbene, un sito si è fatto questa domanda e attraverso un sondaggio ha trovato la risposta. I criteri su cui s ...Abbiamo avuto un governo che ha stentato a campare, ed ora che si è dimesso, tra un bailamme di propositi, più di spropositi, la situazione non pare certo tranquilla.