L’ultimo saluto a Roberta Siragusa: “Alle donne va rubato il cuore non la vita” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono stati celebrati nella giornata di oggi nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo, i funerali di Roberta Siracusa. Una vita spezzata a soli 17 anni quella di Roberta Siragusa, la giovane di Caccamo uccisa dal fidanzato Pietro Morreale. Il funerale della ragazza è stato celebrato dal Vescovo di Palermo Corrado Lorefice nella chiesa Santissima Annunziata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono stati celebrati nella giornata di oggi nella chiesa Santissima Annunziata di Caccamo, i funerali diSiracusa. Unaspezzata a soli 17 anni quella di, la giovane di Caccamo uccisa dal fidanzato Pietro Morreale. Il funerale della ragazza è stato celebrato dal Vescovo di Palermo Corrado Lorefice nella chiesa Santissima Annunziata L'articolo proviene da YesLife.it.

williamsmjle : RT @chestonata: mia madre perse suo fratello, con lui morirono le sue due figlie dopo giorni di agonia in tre differenti ospedali dovette… - chestonata : mia madre perse suo fratello, con lui morirono le sue due figlie dopo giorni di agonia in tre differenti ospedali… - gazzettamodena : Zocca. Domani, 5 febbraio, l’ultimo saluto alla mamma di 41 anni - vnewsita : L'ultimo saluto a #RobertaSiragusa. Una tragedia evitabile - gazzettamantova : Tutti gli ex sindaci per l’addio a Sigurtà Chiesa gremita e commozione per l’ultimo saluto. Volpi: «Un grazie colle… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo saluto Al via la prima giornata di UMANia 2021 Artificial Consciousness: Ma le macchine possono davvero pensare? Fortune Italia