L' effetto Draghi sui Cinque Stelle

(Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Soltanto qualche giorno fa M5s era alle prese con un'altra fase. Si puntava al 'Conte ter' senza se e senza ma. Il leghista Siri, i centristi Saccone e De Poli, per controbilanciare la manovra dei costruttori contiani, organizzavano riunioni con alcuni senatori M5s perplessi sulla linea del Movimento: il pentastellato Mollame, gli ex M5s Drago e Giarrusso e altri 8 esponenti, erano intenzionati a formare un gruppo parlamentare, con una operazione modello 'Carelli' alla Camera. Ora c'è da approcciarsi a Draghi, con il Movimento passato - di fronte al nome dell'ex numero uno della Bce - dalla reazione di pancia, con il capogruppo M5s al Senato, Licheri, che due giorni fa è arrivato alle lacrime per tenere tutti uniti, ad un atteggiamento 'aperturista'. Si è passati insomma al 'mai con Draghi' al 'sì se c'è un esecutivo politico'. Adesso effettivamente dipenderà da quello che ...