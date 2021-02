L’addio di Conte tra insulti e caos (Di giovedì 4 febbraio 2021) caos davanti a Palazzo Chigi. Norme di distanziamento e divieti di assembrato letteralmente calpestati alla faccia di imprenditori, lavoratori ed economia che stanno affondando nell’abisso. Adnkronos scrive: “Si è trasformata in una sorta di girone dantesco l’annunciata dichiarazione del presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte, davanti a Palazzo Chigi. Previsto per le 13,30 il punto stampa di Conte è slittato un po’ perché in piazza si sono radunati un centinaio tra giornalisti, fotografi e operatori tv, oltre alla piccola folla di curiosi che si è assiepata intorno all’area dove staziona la stampa e i media”. In un attimo è saltato tutto il rigore delle regole imposte che hanno danneggiato i veri sostenitori dell’economia del nostro Paese: pmi, ristoratori, palestre, esercizi commerciali e non solo… Inutili gli ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 febbraio 2021)davanti a Palazzo Chigi. Norme di distanziamento e divieti di assembrato letteralmente calpestati alla faccia di imprenditori, lavoratori ed economia che stanno affondando nell’abisso. Adnkronos scrive: “Si è trasformata in una sorta di girone dantesco l’annunciata dichiarazione del presidente del Consiglio uscente Giuseppe, davanti a Palazzo Chigi. Previsto per le 13,30 il punto stampa diè slittato un po’ perché in piazza si sono radunati un centinaio tra giornalisti, fotografi e operatori tv, oltre alla piccola folla di curiosi che si è assiepata intorno all’area dove staziona la stampa e i media”. In un attimo è saltato tutto il rigore delle regole imposte che hanno danneggiato i veri sostenitori dell’economia del nostro Paese: pmi, ristoratori, palestre, esercizi commerciali e non solo… Inutili gli ...

dani_ela_daveri : - ZenatiDavide : VIDEO – L’addio di Conte. “Lavorerò perché nasca nuovo Governo politico. Al centrosinistra: io ci sono e ci sarò”:… - Albi_oscl : @mariannaaprile Ma non era Renzi che pretendeva di stilare tutta la lista dei ministri? Ancora una volta, a discapi… - Albi_oscl : @GiuseppeConteIT Ma non era Renzi che pretendeva di stilare tutta la lista dei ministri? Ancora una volta, a discap… - ffanzani1 : Non é un addio. É un arrivederci. L'unica coalizione che può minimamente impensierire le destre é quella giallorosa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Conte Governo, il sottosegretario renziano Scalfarotto verso l’addio. La strategia «per minare Conte» Corriere della Sera