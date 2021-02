Infermiera derubata vede il ladro per strada La polizia lo prende | scattano denuncia e foglio di via per un clochard

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera derubata

Corriere Adriatico

OSIMO - Un'del poliambulatorio di piazza del Comuneda un uomo senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine di mezza Italia per reati contro il patrimonio. A finire nei guai, denunciato ...... io andavo all'Università, volevo diventare. Ho rinunciato per colpa della mamma. Non ha voluto e non mi ha potuto pagare gli studi ", ricorda. " Io sono statadei miei documenti, ...OSIMO - Un’infermiera del poliambulatorio di piazza del Comune derubata da un uomo senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine di mezza Italia per reati contro ...Un’infermiera, che si stava preparando a concludere il suo turno di lavoro al poliambulatorio di Osimo, qualche giorno fa ha notato un uomo, abbigliato in modo stravagante e con i capelli arruffati, u ...