Il 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra regioni. Cosa farà il governo Draghi? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – “Vincere la pandemia” è tra le priorità del premier incaricato Mario Draghi, ma come? E soprattutto, farà in tempo il nuovo governo a intervenire entro la scadenza del Dpcm in vigore? L’ideale sarebbe che il prossimo ministro della Salute (che tutti – a parte Locatelli – si augurano che non sia più Speranza) dia retta all’attuale numero 2 Sileri, secondo il quale da fine febbraio si potrebbero riaprire i ristoranti anche la sera. In ogni caso, fermo restando che con l’attuale curva dei contagi difficilmente ci saranno ulteriori giri di vite rispetto alle restrizioni in vigore, vediamo quali sono le scadenze più importanti. Il 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra regioni Una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – “Vincere la pandemia” è tra le priorità del premier incaricato Mario, ma come? E soprattutto,in tempo il nuovoa intervenire entro lanza del Dpcm in vigore? L’ideale sarebbe che il prossimo ministro della Salute (che tutti – a parte Locatelli – si augurano che non sia più Speranza) dia retta all’attuale numero 2 Sileri, secondo il quale da finesi potrebbero riaprire i ristoranti anche la sera. In ogni caso, fermo restando che con l’attuale curva dei contagi difficilmente ci saranno ulteriori giri di vite rispetto alle restrizioni in vigore, vediamo quali sono lenze più importanti. Il 15ilditraUna ...

