Governo Draghi, Morra: “Complicato portare avanti nostre idee con FI e Lega. Mio addio? Sono in difficolta?, consultero? la palla di cristallo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le parole di Giuseppe Conte cambiano la posizione del M5s rispetto a un sostegno al Governo Draghi? Io auspico che si portino avanti le battaglie per le quali gli elettori ci hanno votato nel 2018. Poi si potrebbe ragionare sui nomi. Ma mi sembra impossibile portare avanti questo progetto in un Governo sostenuto anche da Forza Italia e Lega“. A sostenerlo Nicola Morra, senatore M5s e presidente della commissione Antimafia, già da tempo critico nei confronti dei vertici. Secondo Morra, sarebbe Complicato, all’interno di un esecutivo con dentro anche il centrodestra, portare avanti “misure di redistribuzione della ricchezza, una legge sul conflitto d’interessi, superare la legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le parole di Giuseppe Conte cambiano la posizione del M5s rispetto a un sostegno al? Io auspico che si portinole battaglie per le quali gli elettori ci hanno votato nel 2018. Poi si potrebbe ragionare sui nomi. Ma mi sembra impossibilequesto progetto in unsostenuto anche da Forza Italia e“. A sostenerlo Nicola, senatore M5s e presidente della commissione Antimafia, già da tempo critico nei confronti dei vertici. Secondo, sarebbe, all’interno di un esecutivo con dentro anche il centrodestra,“misure di redistribuzione della ricchezza, una legge sul conflitto d’interessi, superare la legge ...

