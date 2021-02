matteo46051332 : @PazzeskaMilaano Io seguo il GF vip però a volte si fanno delle gaffe - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, gaffe di D'Eusanio sul fratello di Mello: polemica sul web - zazoomblog : Alda D’Eusanio ennesima gaffe al GF Vip? I dettagli - #D’Eusanio #ennesima #gaffe #dettagli - anticipazionitv : #gfvip ?? Una frase sconcertante del conduttore e un'uscita infelice di Nello Sorrentino in diretta ???? #gf #2febbraio - infoitcultura : Gf Vip, la gaffe di Alfonso durante la proposta di matrimonio di Carlotta -

Ultime Notizie dalla rete : Vip gaffe

Le voci sulla formazione di questa coppiaerano nell'aria da settimane e un po' di tempo fa il ... Chiara Ferragni pubblica una foto e scatta la megaLutto al Grande Fratello. Dayane Mello ha perso il fratello 26enne in un incidente stradale. La modella brasiliana ha ... In quest'occasione Alda D'Eusanio è scivolata in un'altra. ' Ma quello ...GF Vip, la gaffe di Alda D'Eusanio sul fratello morto di Dayane. Ecco che cosa ha detto la nuova concorrente del reality show.Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...