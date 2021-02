GF Vip | i concorrenti vogliono abbandonare in massa | Signorini costretto ad intervenire

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Padrone di Casa del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonsoè entrato nel loft di Cinecittà per consolare Dayane Mello, colpita dal lutto del fratello Lucas nella giornata di ieri ma da ieri sera sta succedendo di tutto nella casa. Com'è noto, infatti, la showgirl brasiliana ha deciso di nonil gioco nonostante la terribile notizia, poiché uscire avrebbe voluto dire trascorrere molto tempo da sola e, soprattutto, non poter volare in Brasile, dove Lucas ha avuto l'incidente, a causa dell'emergenza coronavirus. (Continua..) E così, in mezzo all'affetto dimostrato dai compagni (che pare voglianoinil reality nel corso della prossima puntata, anticipando così la finale l'8 febbraio), arriva anche quello di Alfonso. E' Dayane a riportare all'amica Rosalinda le parole ...