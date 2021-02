GF Vip 5, Stefano Bettarini feroce contro Alfonso Signorini: “Bassezza infinita” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stefano Bettarini torna a remare contro il Gf vip 5 ma le sue accuse più dure sono rivolte ad Alfonso Signorini. L’ex gieffino espulso per una sua presunta bestemmia ha perso il controllo sui social dopo la mancata espulsione di Alda D’Eusanio. Attraverso un video su Instagram, Stefano Bettarini ha contestato la mancanza di imparzialità, onestà intellettuale e coerenza a suo avviso mostrati nell’indire per Alda un televoto sulla parola incriminata “neg*o”, costata invece la qualifica immediata dal gioco a Fausto Leali. Questo per poi etichettare il reality in corso come “TV orrenda”. La polemica di Stefano è lunga ed è stata alimentata da altri personaggi dello spettacolo, e ve la snoccioliamo qui di seguito. Gf vip 5, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 febbraio 2021)torna a remareil Gf vip 5 ma le sue accuse più dure sono rivolte ad. L’ex gieffino espulso per una sua presunta bestemmia ha perso illlo sui social dopo la mancata espulsione di Alda D’Eusanio. Attraverso un video su Instagram,ha contestato la mancanza di imparzialità, onestà intellettuale e coerenza a suo avviso mostrati nell’indire per Alda un televoto sulla parola incriminata “neg*o”, costata invece la qualifica immediata dal gioco a Fausto Leali. Questo per poi etichettare il reality in corso come “TV orrenda”. La polemica diè lunga ed è stata alimentata da altri personaggi dello spettacolo, e ve la snoccioliamo qui di seguito. Gf vip 5, ...

