Germania: i due sfidanti in corsa per il dopo Merkel (Di giovedì 4 febbraio 2021) Armin Laschet è stato appena eletto presidente della Cdu tedesca. Nella partita per la cancelleria, che si gioca il prossimo autunno, ha di fronte Markus Söder. Ma per entrambi non è facile essere all'altezza dei 15 anni al potere di Angela Merkel. Passare il testimone in politica non è mai semplice. Chi è al potere da poco tempo trova fuori dalla porta una pletora rumorosa di pretendenti e successori. Chi invece è al comando da una vita ha spesso consolidato la propria forza facendo il vuoto attorno a sé. È il caso di Angela Merkel, cancelliera tedesca dal lontano novembre 2005, intenzionata a restare tale fino alla fine del 2021. L'elezione, lo scorso 22 gennaio, del governatore del Nord Reno-Vestfalia, Armin Laschet, alla guida dei cristiani democratici (Cdu, il partito di Merkel) avrebbe dovuto fare chiarezza sulla successione, ...

