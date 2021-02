FT: "Per il successo di Draghi, serve l'impegno dell'intera classe politica" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Perché il governo Draghi abbia “successo” è necessario “il coraggio e l’impegno a lungo termine dei politici” italiani “dei diversi schieramenti. Se la nuova amministrazione fallisce nell’usare in maniera ottimale le ingenti somme dei fondi Ue, le conseguenze per l’Europa e l’Italia saranno profonde”. Lo scrive il Financial Times in un editoriale dal titolo “Draghi si avventura in una missione di salvataggio dell’Italia”. “Ci si può aspettare che un governo guidato da Draghi introduca riforme volte ad aumentare la produttività, migliorare i servizi pubblici, razionalizzare il sistema giudiziario e sradicare la corruzione”, scrive il Ft. “Tuttavia, il successo di tali misure richiede più della guida di un tecnocrate dotato, soprattutto se deve servire ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Perché il governoabbia “” è necessario “il coraggio e l’a lungo termine dei politici” italiani “dei diversi schieramenti. Se la nuova amministrazione fallisce nell’usare in maniera ottimale le ingenti somme dei fondi Ue, le conseguenze per l’Europa e l’Italia saranno profonde”. Lo scrive il Financial Times in un editoriale dal titolo “si avventura in una missione di salvataggio’Italia”. “Ci si può aspettare che un governo guidato daintroduca riforme volte ad aumentare la produttività, migliorare i servizi pubblici, razionalizzare il sistema giudiziario e sradicare la corruzione”, scrive il Ft. “Tuttavia, ildi tali misure richiede piùa guida di un tecnocrate dotato, soprattutto se deve servire ...

Mov5Stelle : Cosa sarebbe successo se 3 milioni di persone non avessero avuto il #redditodicittadinanza per andare avanti?… - RobertoBurioni : Un vaccino che vende per 15 milardi è il più grande successo della storia farmaceutica, ma solo per chi ignora che… - chetempochefa : - Presidente degli Stati Uniti per due mandati, dal 2009 al 2017 - Premio Nobel per la Pace nel 2009 - Persona de… - momijigarii : #bnhaspoilers #mhaspoilers #bnha300 #mha300 . . . . . . Vorrei un flashback decente sui Todoroki magari dal pov di… - claudio301065 : @StefaniNeurosci @emifittipaldi Io ho criticato e continuo a criticare cose che non mi piacciono nel movimento ma u… -

Ultime Notizie dalla rete : Per successo Sampdoria, torna Tonelli: ballottaggio in difesa con il Benevento

Commenta per primo Ormai da qualche tempo il difensore della Sampdoria Lorenzo Tonelli è tornato ad allenarsi ... Tonelli ha saltato la trasferta di Spezia, il match casalingo con l'Udinese, il successo ...

Inter, l'ex Borja Valero: 'Bilancio positivo, che orgoglio aver convinto Conte!'

Dopo 5 anni a Firenze ho provato un'altra esperienza con un top club e devo dire che sono molto soddisfatto per quello che ho fatto, soprattutto per quello che è successo all'inizio dello scorso anno.

Ft, per successo Draghi serve impegno intera classe politica - Europa Agenzia ANSA Draghi «l’intaggabile» che conquista i giovani (anche senza social)

Il professore non posta, del brusio di Twitter, Instagram e Facebook non sa che farsene, parla poco e quando sceglie di farlo lascia il segno ...

Correa, reti pesanti: è l’argentino la spalla perfetta di Immobile

Con Caicedo che gira a mille, c’erano dubbi che potesse perdere il posto di titolare. Ma i suoi gol sono quasi sempre decisivi e arrivano dagli assist di Ciro, segno che la coppia funziona ...

Commentaprimo Ormai da qualche tempo il difensore della Sampdoria Lorenzo Tonelli è tornato ad allenarsi ... Tonelli ha saltato la trasferta di Spezia, il match casalingo con l'Udinese, il...Dopo 5 anni a Firenze ho provato un'altra esperienza con un top club e devo dire che sono molto soddisfattoquello che ho fatto, soprattuttoquello che èall'inizio dello scorso anno.Il professore non posta, del brusio di Twitter, Instagram e Facebook non sa che farsene, parla poco e quando sceglie di farlo lascia il segno ...Con Caicedo che gira a mille, c’erano dubbi che potesse perdere il posto di titolare. Ma i suoi gol sono quasi sempre decisivi e arrivano dagli assist di Ciro, segno che la coppia funziona ...