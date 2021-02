ESMA | i lockdown in Europa potrebbero aver spinto retail mania e day trading

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Anche se la– tanti piccoli investitori coordinati sul web per far schizzare le azioni di alcuni titoli – sembra essersi sgonfiata, con Wall Street che sale da giorni, l’Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati () monitora la situazione e si dice pronta a intervenire. “Stiamo monitorando da vicino questi nuovi sviluppi e stiamo valutando se sono necessarie ulteriori azioni di vigilanza“, ha dichiarato Steven Maijoor, presidente dell’Authority, a un webinar di Afore Consulting. Maijoor non ha fatto riferimento solo al caso GameStop e simili, che hanno interessato la borsa americana durante le ultime settimane, ma a un aumento dei movimenti dei piccoli investitori che si è registrato nell’ultimo anno, dall’inizio della pandemia. Il numero uno dell’ha citato dati che ...

