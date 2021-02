Empowerment e leadership al femminile, i traguardi del 2020 e i passi avanti (Di giovedì 4 febbraio 2021) “#ÈDonna #ÈStoria. Empowerment e leadership al femminile”, sono questi i temi al centro dell’evento web organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) e il Gruppo Minerva Federmanager. L’evento, che si svolgerà domani sulla piattaforma Zoom, è stato organizzato in partnership con #InclusioneDonna, con 61 associazioni femminili, e Gamma Donna e con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Giovani. Il dibattito si aprirà con gli interventi della referente del Coordinamento Donne UCID Stefania Brancaccio, del referente del Movimento Giovani UCID Pierluigi Germani, delle fondatrici di #InclusioneDonna e Gamma Donna Sila Mochi e Valentina Parenti e della coordinatrice nazionale di Federmanager Minerva Renata Tebaldi. Dopo il videomessaggio della Presidente del Senato della ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) “#ÈDonna #ÈStoria.al”, sono questi i temi al centro dell’evento web organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) e il Gruppo Minerva Federmanager. L’evento, che si svolgerà domani sulla piattaforma Zoom, è stato organizzato in partnership con #InclusioneDonna, con 61 associazioni femminili, e Gamma Donna e con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Giovani. Il dibattito si aprirà con gli interventi della referente del Coordinamento Donne UCID Stefania Brancaccio, del referente del Movimento Giovani UCID Pierluigi Germani, delle fondatrici di #InclusioneDonna e Gamma Donna Sila Mochi e Valentina Parenti e della coordinatrice nazionale di Federmanager Minerva Renata Tebaldi. Dopo il videomessaggio della Presidente del Senato della ...

