Elisabetta Gregoraci lancia un’altra accusa choc | “era solo un’amicizia falsa” Attacco a Matilde Brandi?

(Di giovedì 4 febbraio 2021)sono l’esempio più fulgido di come, a volte, le amicizie che si instaurano all’interno del Grande Fratello Vip possano protrarsi oltre il programma e durare anche fuori dal gioco. O almeno è quello che pensavamo fino a poco fa, quando, attraverso il proprio profilo Instagram,ha iniziato a pubblicare alcuni retroscena sui rapporti con gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo l’a Francesco Oppini, sembra che ora sotto il mirino dici sia. La frase diche parla di una possibile amiciziaè corredata dal frammento di una foto particolare postato dalla stessa ...

fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - MarikaLotito : RT @dobrevsunicorns: Quanto sei egocentrica da 1 ad Elisabetta Gregoraci? #gfvip #tzvip #prelemi - BATTlNSAN : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - RobertaBua : In tutto ciò il povero Pierpaolo voleva che Elisabetta Gregoraci lo limonasse nella casa del GF Ahahahahah che ridicolo?? #gregorelli - Coldplay2405 : @Bibi99377666 La gregoraci e la brandi ma hanno sicuramente hackerato il profilo di elisabetta ahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Il cantante Stefano Picchi racconta alcuni retroscena sulla presunta liaison segreta, finita prima del matrimonio della showgirl con Flavio BriatoreÈ uscita da un mese abbondante dal Grande Fratello Vip , macontinua a far chiacchierare, eccome, per le sue vicissitudini sentimentali. A rovistare nel passato amoroso della ex moglie di Flavio Briatore , protagonista di una tormentata '...Oggi è un giorno speciale per Elisabetta Gregoraci che festeggia il suo compleanno. E in queste ore ha postato diverse storie sui social, mostrandosi felice in compagnia di sua sorella Marzia, con la ...Ad Alfonso Signorini potrebbe costare cara una frase detta all’indirizzo di Elisabetta Gregoraci durante il Grande Fratello Vip. Una “personalizzazione” di un vecchio proverbio ...