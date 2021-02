Draghi arriva alla Camera, pomeriggio al via le consultazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella mattinata di giovedì 4 febbraio, il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è arrivato alla Camera. Si terranno nel pomeriggio le consultazioni con gli altri partiti politici. L’economista ha accettato con riserva l’incarico da Sergio Mattarella, il quale è intervenuto in seguito alla crisi di governo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella mattinata di giovedì 4 febbraio, il presidente del Consiglio incaricato Marioto. Si terranno nellecon gli altri partiti politici. L’economista ha accettato con riserva l’incarico da Sergio Mattarella, il quale è intervenuto in seguitocrisi di governo. SportFace.

