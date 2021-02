Dayane Mello, fan fuori la casa (bloccati dal Gf Vip): cosa vogliono fare oggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) La perdita di Lucas, il fratello di Dayane Mello , sta facendo vivere alla finalista del GF Vip un momento estremamente difficile. Per starle vicino e dimostrarle supporto, i fan avevano deciso di ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021) La perdita di Lucas, il fratello di, sta facendo vivere alla finalista del GF Vip un momento estremamente difficile. Per starle vicino e dimostrarle supporto, i fan avevano deciso di ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - Iayoutforyou : @kath_gguk #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello ros… - zazoomblog : Maria Teresa Ruta scrive una poesia per il fratello di Dayane Mello – VIDEO - #Maria #Teresa #scrive #poesia -