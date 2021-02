Crozza diventa Draghi: “Dopo Merkel e Von der Leyen devo incontrare Salvini e Crimi…Grazie Mattarella”. La nuova stagione dal 19 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Torna lo show di Maurizio Crozza, a partire da venerdì 19 febbraio in prima serata sul Nove. E per l’occasione il comico veste per la prima volta i panni di Mario Draghi, incaricato dal presidente Mattarella di creare il nuovo Governo. L’economista, a modo suo, ringrazia per la fiducia… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Torna lo show di Maurizio, a partire da venerdì 19in prima serata sul Nove. E per l’occasione il comico veste per la prima volta i panni di Mario, incaricato dal presidentedi creare il nuovo Governo. L’economista, a modo suo, ringrazia per la fiducia… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

