Covid-19, test rapidi a scuola possono dimezzare i contagi

Utilizzare ogni settimana test rapidi per lo screening delle infezioni da SarsCoV2 nelle scuole può dimezzare i contagi nelle superiori e ridurli del 35% nelle elementari e nelle medie.

Ultime Notizie dalla rete : Covid test Covid, aumentano le terapie intensive (+6) ma calano i ricoveri ordinari ( - 328). I DATI

Il bollettino del ministero della Salute del 4 febbraio riporta 13.659 nuovi casi di coronavirus su 270.142 test effettuati in 24 ore (compresi gli antigenici rapidi), con la percentuale di positivi al 5,05%. Le vittime registrate in un giorno sono 422

Covid, 202 contagi nel modenese e 5 morti

... 56 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre - ricovero; per 9 casi è ...

Covid, i test rapidi armi spuntate contro le varianti

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 636762 tamponi molecolari (+5161 rispetto a ieri) e 85683 test antigenici (+2321 rispetto a ieri). Il tasso di positività, ...

Coronavirus, Cts: dal 15 febbraio ok a impianti sciistici aperti in zona gialla

(Teleborsa) - Gli impianti sciistici nelle Regioni gialle a partire dal 15 febbraio potranno riaprire al pubblico le loro piste. È quanto riporta un'indiscrezione dell'Ansa in merito ad una riunione d ...

