Calcio | clamoroso errore Ajax | bomber Haller non inserito in lista Europa League

Amsterdam, 4 feb. (Adnkronos) – L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag ha confermato che Sebastien Haller non è nella lista dei convocati di Europa League, per "un errore amministrativo" che speravano ancora di correggere. L'errore è avvenuto quando l'Ajax ha inviato la lista all'Uefa in vista della seconda fase con l'incontro con i francesi del Lille. Ten Hag ha detto che Haller, arrivato il mese scorso per 22,5 milioni di euro dal West Ham United inglese, era nella lista dei giocatori da registrare. "Qualcosa è andato storto. Un errore amministrativo con gravi conseguenze. Ma finché c'è la possibilità di registrarlo, dovremmo provare a farlo. Non l'abbiamo preso per niente", ha detto ...

