Benno resta in carcere. Ma ancora si cercano le prove del delitto

Rosa Scognamiglio Si aggrava la posizione di Benno Neumair accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Ora spunta anche una "ragazza misteriosa" È passato un mese esatto dalla scomparsa di Laura Perselli e Peter Neumair, i genitori di Benno Neumair. A trenta giorni dall'inizio delle ricerche, il giallo di Bolzano tiene ancora banco rivelando una trama ben più fitta e nodosa di quanto si profilasse in tempi non sospetti. I corpi dei coniugi Neumair, dispersi verosimilmente nel fiume Adige, non sono ancora stati intercettati dai vigili del fuoco che, ormai dallo scorso 5 gennaio, si adoperano quotidianamente nelle attività di ricerca. Intanto, Benno resta l'unico indagato del caso - l'accusa è di duplice omicidio e occultamento di cadavere - mentre la mole ...

